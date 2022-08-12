Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken Suriye açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. ifadeleri kullanıldı. Öte yandan,Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir ifadelerine yer verildi.