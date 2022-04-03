Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu / 03.04.22

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan “Sahur Vakti” programının konuğu oldu. Ali Erbaş burada Ramazan ayı ve gündemdeki bazı konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofyanın 88 yıl sonra teravih namazlarına kavuşmasını değerlendiren Erbaş, Ayasofyanın açılışı başlı başına çok önemli bir hadise yani tarihte çok önemli iz bıracak hadiselerden birisi. İlk cumayı kıldık nasip oldu, ilk teravihi de kıldık nasip oldu. Rabbim bereketiyle getirdi. dedi. Bunun yanısıra Batıda yükselen İslamofobi tehlikesine de dikkat çeken Erbaş, sadece iki ay içerisinde Batı ülkelerinde 40 kadar camiye saldırı olduğu belirtti ve bazı marjinal kesimlerin yaptıklarıyla İslamiyeti hedef göstermenin büyük haksızlık olduğunu söyledi.