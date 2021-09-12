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7/24 Dinle Sabah Diyarbakır'a yatırım yapmak için sıraya girdiler! Devletin uyguladığı politikalar sonuç verdi / 12.09.21
Sabah

Diyarbakır'a yatırım yapmak için sıraya girdiler! Devletin uyguladığı politikalar sonuç verdi / 12.09.21

Sabah

Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır'da OSB etap etap büyüyor. Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci ise farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır giderek büyüyor. Diyarbakır'ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. OSB'de çarklar hiç durmadan 24 saat çalışıyor. Son 26 yılın en yüksek enerji rakamlarını son 6 ayda yakaladık" dedi.
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