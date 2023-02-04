Bölgede ‘Hanım Ağa’ olarak bilinen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kar-kış demeden ilçe ve köyleri gezerek kadınların sorunlarını dinliyor. Diyarbakır’ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya gelen Hanım Ağa, son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kadınlarla halay çekti. Bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu belirten Ataman, “90’lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi çok iyi bir yere taşıdı. Görüşme yaptığımız kadınlarımız da, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor. Bana göre Kürtlerin gerçek partisi AK Partidir” dedi.