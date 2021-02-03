Diyet yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Dr. Ayça Kaya, diyet yaparken neler yapılması gerektiğini anlatıyor: ‘Kilo problemimiz varsa kalıcı şekilde zayıflamak istiyorsak diyet sürdürülebilir olmalı. Yaşa, cinsiyete göre beslenme alışkanlıklarının oluşturulması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün bize önerdiği en doğru beslenme şekli, günlük %50-55 karbonhidrat, %12-15 protein, %25-30 yağ içerecek şekilde bir Akdeniz beslenmesi yapılmasıdır. Detoks diyetler kısa vadede kilo verdirse de uzun vadede tekrar kilo aldırır. 30 Yaşından itibaren metobalizma hızı yavaşlar. Kilo vermek istiyorsak ezbere diyet yapılmaması gerekir. Kişiye özel beslenme planları yaparak, makro ve mikro besinler içeren bir beslenme planı yapılmalı’