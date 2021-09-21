Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi / 21.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgiye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.İşte Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıda bulunan ve uzun süredir teşvik ve desteklerle tesisleşme çalışmalarının meyve vermeye başladığı alabalık ihracatıyla ilgili ayrıntılar...