Doktor canına kıydı, mahkeme ‘hata yok’ dedi / 26.09.21

Sabah

SABAH'ın manşeti gündem yarattı. Sonradan intihar eden doktoru Güven Mete'nin kalça protezi ameliyatında toplardamarını keserek diyalize mahkum ettiği Seher Uygun'un(50) çilesi bitmiyor. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi. Karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Kadın davayı kaybedince; hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Kadının emekli maaşına haciz kondu.Avukatı Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Uygun ise 'Mağdurum' diyerek yardım istedi.