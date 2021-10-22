Dökülen çaydanlık kaderini değiştirdi! İşte 23 yaşındaki Yıldız Yılmaz'ın umut dolu hikayesi / 22.10.21

Sabah

O, genleri gereği sadece erkeklerde görülen DMD hastalığına sahip dünyadaki sadece iki kadından biri... Birbirinden güzel resimlere hayat veren 23 yaşındaki Yıldız Yılmaz sıradışı öyküsüne rağmen hayata karşı gösterdiği azmiyle büyük takdir görüyor. Türkiye'yi sarsan Büyük Marmara Depremi'nden bir gün önce, 15 Ağustos 1999'da henüz 6 aylıkken üzerine çaydanlık suyu dökülen Yıldız, önce Bursa'ya ardından yanık tedavisi için İstanbul'a kaldırıldı