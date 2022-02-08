Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi / 08.02.22

Son dakika haberi: Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, İstanbulda 79 yaşındaki Mediha Ernstı 600 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılar, Ernsta Sizin bir dublörünüz var. Banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası engelledi dedi. Yaşlı kadın, parayı güvende tutmak için bankadan çekip polis sandığı dolandırıcılara verdi. Telefondaki dolandırıcı, parayı almaya gelen kişiyi tanıması için bu kişinin parola olarak zeytin diyeceğini, kendisinin de peynir diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadını şebekenin elinden polis kurtardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 şüpheliden 2si tutuklandı, 1i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.