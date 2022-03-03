Dolandırılan eski bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı! 20 gün boyunca tehdit ve hakaretlerle yaşadım / 03.03.22

Teledolandırıcılara yarım milyon lira kaptıran, Sarıyer İstinyedeki lüks bir sitede bulunan yaklaşık 15 milyonluk evini de dolandırıcılara kaptırmaktan kıl payı kurtulan Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlunun ifadesine SABAH ulaştı. Köylüoğlu ifadesinde, Bir telefonumu sürekli açık bırakmamı istediler. Böylece beni dinleyip, kayıt altına aldılar. Eğer telefon kapanırsa, saat başlarında arayıp Alo dememi istediler. Başkası aradığında ise bana, Kim aradı, neden aradı tarzında sorular sordular. Evimin pencere ve kapılarını kapatmamı, evde oturmamı söyleyen bu kişilerin aralıksız bir şekilde kontrolü ve baskısı altında kaldım. 20 gün boyunca bana ve yakınlarıma ait bilgileri tarafıma söyleyip, yakınlarım üzerinden beni tehdit ve hakaretlerle baskı altına aldılar. 20 gün boyunca bu şekilde yaşadım diyerek yaşadığı kabus dolu günleri güvenlik birimleriyle paylaştı.