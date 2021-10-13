Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi / 13.10.21

Sabah

Döviz alım satımında büro açmak ve işletmekte yeni dönem başlıyor. Yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşıyor. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre asgari sermaye tutarı da 10 milyon liraya yükseltilecek. Sermaye artırımı için 2022 sonuna kadar süre tanınacak.