Döviz kurları için tarihte emsali görülmemiş hamle! Dolarizasyonun beli kırıldı / 21.12.21

Son dakika haberleri…Dolar kuru, euro ve altın fiyatları çakıldı. Kasım ayı başlarında yükseliş trendi içerisine giren döviz kurları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Kur farkı’ hamlesi sonrası rüzgâr tersine döndü. Başkan Erdoğan, “Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek” diye konuştu. Bu açıklama sonrası, Dolar/TL, Euro/TL ve altın fiyatları yüzde 35’in üzerinde değer kaybetti.