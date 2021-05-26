Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin Çin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Covid-19'un, 2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitüden yayıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken yapılan araştırma sonucunda gözler bir kez daha yarasalara çevrildi. Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsünden araştırmacılar, koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal buldu.