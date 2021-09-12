Dünya tıp literatüründe bir ilk! Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti! / 12.09.21

Sabah

Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan N.T.'nin (52) koronavirüs testi pozitif çıktı. Ameliyat öncesi Covid-19 tedavisi gören N.T.'ye yapılan tetkikler sonucu koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı, koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiğini ve bunun dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu söyledi.