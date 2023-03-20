Eskişehirde kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından yürütülen ve Türkiyenin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçakın MMU yerli motoruna giden yolda, geliştirdikleri TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarının birer basamak olacağını belirterek, Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan, teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak dedi.