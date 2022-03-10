Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı / 10.03.22

Son dakika haberleri… 15’inci günün yaşandığı Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rusya, birçok Ukrayna kentini kuşatma altına almışken iki ülke arasındaki müzakerelerden şimdiye dek herhangi bir ateşkes ihtimali de çıkmadı. Yaşanan krizde en başından bu yana arabuluculuk rolünü üstleneceğini söyleyen Türkiye’de bugün tarihi bir zirve gerçekleşiyor. Türkiye’nin arabuluculuğunda Antalya’da masaya oturacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın bu tarihi görüşmesi, dış basına damgasını vurdu. Savaşın çözümü için Bakan Çavuşoğlu’nun yönetiminde yapılacak görüşmeler, dünyanın gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevrildi.