Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi / 29.03.22

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerine ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dolmabahçede başlayan tarihi zirve öncesinde yaptığı konuşmasında öne çıkan başlıkları manşetten duyuran yabancı basın, Erdoğan’ın barış mesajlarına vurgu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiye seslenen Erdoğan’ın “Liderler zirvesine biz ev sahipliği yapmaya hazırız” sözleri, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne bir kez daha dikkat çekti