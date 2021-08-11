Dünyanın haritası değiştirecek! İstanbul için korkutan tahmin... / 11.08.21
Sabah
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni iklim raporunu yayınlamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirmede bulundu. Levent Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların çoğu sular altında kalacak" dedi. Kurnaz, "İstanbul 3 adaya bölünebilir" uyarısında bulundu.