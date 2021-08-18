Dünyaya yardım çığlıkları ile seslenmişti! Afgan Yönetmen Karimi'yi Türkiye tahliye etti / 18.08.21

Sabah

Taliban'ın geçtiğimiz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de yönetimi ele geçirmesi sonrası korku ve kaos dolu anlar yaşandı. Ülkeler çalışanlarını ve vatandaşlarını kurtarmak için seferber olurken, kaçmak isteyen Afganların havalimanına girmesi ile tahliyeler sekteye uğradı. Güvenlik sağlanana kadar birçok ülke tahliye işlemini durdurdu. Bu sırada Afgan film yapımcısı ve yönetmen Karimi dünyaya seslenerek yardım istemişti. THY'ye ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye getirilen 324 kişi arasında Karimi ve 11 kişinin daha olduğu ortaya çıktı. Karimi, Türkiye'ye şükranlarını sundu.