Dünyayı kasıp kavuran tehdit Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar / 18.05.22

Ankarada Narkotik konulu basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı kasıp kavuran uyuşturucu madde metamfetaminle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAHın da takip ettiği toplantıda konuşan Bakan Soylu, Avrupada yasadışı laboratuvarların artmasıyla birlikte uyuşturucu maddeler arasında en büyük tehlike olarak metefetaminin ön plana çıktığını açıkladı. Dünyada uyuşturucu kaynaklı ölümleri ciddi oranda arttıran, Türkiyede ise 2016-2021 arasında tek başına ölümleri 6 kat artıran ve halk arasında Metin Amca, Ateş, Cam ve Kristal ve gibi isimlerle bilinen Metamfetamin ile ilgili 81 ile çok gizli genelge gönderilerek güvenlik güçlerinin bu konuda teyakkuza geçirildiğini belirtti. Soylu, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrının net olduğunu, her bireyin uyuşturucuyla mücadele konusunda taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.