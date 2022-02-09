EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı / 09.02.22

Son dakika haberi: Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybederken, saldırıyı düzenleyenlerin sürat teknesi ile adadan kaçtığı iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. denildi.