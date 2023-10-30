Son dakika haberi...Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. Buna göre yapılan açıklamada, Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi.