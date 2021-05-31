Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çevrimiçi toplantı gerçekleştiren ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri, Türkiye ekonomisine duydukları güvenle yeni yatırım hazırlıkları içinde olduklarını bildirdi. ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye ile daha derin ve dinamik bir ilişki tesis etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.Türkiye ekonomisinin performansı ve geleceği noktasında iyimser olduklarına işaret eden yöneticiler, Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı