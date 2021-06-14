Son yıllarda yaptığı ulaştırma hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, metro yatırımlarına hız veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli’de, Gebze-Darıca metro hattında tünel sondaj makinesi ile tünel açma törenine katılarak, 15,4 kilometre uzunluğundaki hattın 2023 yılında hizmete gireceğini söyledi. Yeni metro hattının İstanbul'da ulaşımı rahatlatan Marmaray ile bağlantıyı kolaylaştırarak Gebze'den bir sahil ilçesi olan Darıca'ya rahat yolculuk yapmaya imkan vereceği ifade edildi.