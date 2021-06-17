Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi ve 30 Ağustos’a kadar başvuru süreci de başladı. Bu sayede vatandaşlar kamuya olan tüm borçlarının faizlerini sildirecek, isterlerse taksite böldürebilecek. Yasa milyonlarca vatandaşa borçlardan kurtulma imkanı getirirken Bağ-Kur'lulara da pek çok fırsatın kapılarını açtı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. İşte Bağ-Kur'lulara sağlanan imkanlar…