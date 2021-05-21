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Sabah
Haberler
Ekonomi
THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in son görüntüleri ortaya çıktı: Yurt dışına böyle kaçmış! / 21.05.21
Ekonomi
292 Bölüm | 13:32:14
Sabah.com.tr'de yer alan ekonomi haberlerinin tüm podcastleri...
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01
İstanbul'a müjde! Mahmutbey trafiğini rahatlatacak proje bugün açılıyor / 21.05.21
Sabah
00:02:08
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02
Bodrum'da fiyatlar uçtu! 2 milyona kiralık villa! / 21.05.21
Sabah
00:01:38
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03
THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in son görüntüleri ortaya çıktı: Yurt dışına böyle kaçmış! / 21.05.21
Sabah
00:02:41
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04
Başkan Erdoğan müjde sinyali vermişti! Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak / 21.05.21
Sabah
00:02:23
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05
Yerli sanal para geliyor! Kripto borsasına milyon dolarlık yatırım / 20.05.21
Sabah
00:01:52
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06
Başkan Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak / 20.05.21
Sabah
00:01:14
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07
Thodex vurgununda flaş gelişme! Son firari de yakalandı / 19.05.21
Sabah
00:03:03
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08
Turizmcilere müjde! Rus heyet geliyor / 19.05.21
Sabah
00:02:03
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09
Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak / 19.05.21
Sabah
00:01:24
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10
Başkan Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi / 19.05.21
Sabah
00:06:04
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11
Thodex soruşturmasında Üç kritik isimden ikisi yakalandı / 18.05.21
Sabah
00:00:59
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12
Turizmcilere müjde! Rusya’dan sarı ışık yandı / 18.05.21
Sabah
00:02:13
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13
Yapılandırma programı işe yaradı! 3 yılın en düşük bütçe açığı: %1.7 / 18.05.21
Sabah
00:02:12
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14
Milli Nükleer Reaktör için düğmeye basıldı! Kritik adım atıldı / 18.05.21
Sabah
00:01:15
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15
Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat sona eriyor / 18.05.21
Sabah
00:02:25
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16
Riyad Eshkuntana ‘Affet beni kızım’ / 18.05.21
Sabah
00:02:20
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17
Bitcoin'de sert düşüş! Kripto paralarda düşüş sürecek mi? / 17.05.21
Sabah
00:01:57
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18
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Emlak vergisi ödemeleri... / 17.05.21
Sabah
00:02:46
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19
Borsada artık filmler de işlem görecek! Reform paketine girdi / 17.05.21
Sabah
00:02:21
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20
Pandemide engeller aşıldı: 67 ilde hizmet verildi / 17.05.21
Sabah
00:02:02
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21
WhatsApp'tan bir geri adım daha! Ertelemek zorunda kalmışlardı... / 16.05.21
Sabah
00:00:57
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22
WhatsApp'tan bir geri adım daha! Ertelemek zorunda kalmışlardı... / 16.05.21
Sabah
00:00:57
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Yeni Çalma Listesi
23
Hükümet teşvik paketini devreye aldı! İşverene 6 aylık prim desteği nefes aldırdı / 17.05.21
Sabah
00:02:21
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24
Hükümet harekete geçti! Kitle fonlaması başlayacak... / 16.05.21
Sabah
00:02:22
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25
WhatsApp dayatması bugün başlıyor! WhatsApp verilerimizi devletlere satabilir mi? / 15.05.21
Sabah
00:01:36
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26
Sanayinin çarkları borsayı sırtladı / 14.05.21
Sabah
00:02:27
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27
Elon Musk’ın U dönüşü kriptoları sarstı / 14.05.21
Sabah
00:01:11
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28
Bakan duyurdu! 2 milyon haneye destek... / 13.05.21
Sabah
00:01:13
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29
Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar... / 12.05.21
Sabah
00:04:50
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30
İşçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo... / 11.05.21
Sabah
00:01:50
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31
Milyonları yakından ilgilendiriyor: Bayram öncesi hesaplara yatacak... / 11.05.21
Sabah
00:01:57
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32
Otomobil sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor... / 11.05.21
Sabah
00:01:38
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33
Borsa İstanbul'un yükselişi devam ediyor! Halka arzlarda 4 ayda 35 yılın rekoru kırıldı / 10.05.21
Sabah
00:03:35
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Yeni Çalma Listesi
34
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz / 09.05.21
Sabah
00:00:35
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35
Bayram öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor / 07.05.21
Sabah
00:02:24
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36
Turizmde dönüş güçlü olacak / 07.05.21
Sabah
00:03:22
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37
BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor / 07.05.21
Sabah
00:01:19
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38
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 22.8 milyon çocuğa gelecek garantisi / 06.05.21
Sabah
00:02:56
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39
6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu / 06.05.21
Sabah
00:02:17
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40
Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat! / 06.05.21
Sabah
00:02:46
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Yeni Çalma Listesi
41
Hazine ve Maliye Bakanlığından 6 önemli adım: Yeni modeller devreye giriyor... / 06.05.21
Sabah
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
42
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı... / 06.05.21
Sabah
00:01:50
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43
Sosyal destek ödemesi alanlara müjde… / 06.05.21
Sabah
00:01:03
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44
Emekliye, engelliye, yaşlıya evde ödeme / 05.05.21
Sabah
00:03:04
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45
THY’den devlere kârlılık dersi / 05.05.21
Sabah
00:02:46
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46
Kapıda pandemi desteği! Ödemeler kapıda yapılacak / 05.05.21
Sabah
00:03:04
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Yeni Çalma Listesi
47
İranlı iş insanı kaçırıldı! Bagajda dehşet yolculuğu / 05.05.21
Sabah
00:01:06
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48
Otomobil satışı nisan ayında % 121 arttı / 05.05.21
Sabah
00:02:40
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49
Pandemi desteğinde başvurular başladı: 3.2 milyara ulaştı / 05.05.21
Sabah
00:01:34
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50
E-ticarete gün doğdu / 05.05.21
Sabah
00:02:31
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51
Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? / 04.05.21
Sabah
00:01:27
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52
24 milyon araç sahibi için yeni dönem başladı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi... / 04.05.21
Sabah
00:01:52
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53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje / 04.05.21
Sabah
00:02:56
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54
IMF’den salgın desteklerinde Türkiye'ye övgü / 04.05.21
Sabah
00:02:00
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55
THODEX’in ardından kripto para dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu / 03.05.21
Sabah
00:01:58
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56
Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a reklam cezası / 03.05.21
Sabah
00:02:03
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57
Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı / 03.05.21
Sabah
00:04:15
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58
Anneler günü ve bayramda 13 milyarlık rekor ciro / 03.05.21
Sabah
00:01:45
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59
İki ünlü isme reklam cezası / 03.05.21
Sabah
00:02:00
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60
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık paylaştı! 2 milyonun üzerinde haneye nakdi destek / 02.05.21
Sabah
00:02:51
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61
Bakan Derya Yanık duyurdu: 3 ödeme birden yapılacak! 1100 TL destek ödemesi... / 02.05.21
Sabah
00:01:46
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62
AK Parti 19 maddelik kanun teklifi verdi! Konkordato kurumu daha işlevsel hale getiriliyor / 01.05.21
Sabah
00:02:52
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63
Akaryakıtta bunu yapan yandı! Yasa TBMM'den geçti / 01.05.21
Sabah
00:01:36
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64
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor / 30.04.21
Sabah
00:02:37
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65
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu / 30.04.21
Sabah
00:01:10
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66
Bakanlık çalışma başlattı! Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor / 30.04.21
Sabah
00:01:56
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67
Kripto parada transfere şeffaflık düzenlemesi / 30.04.21
Sabah
00:01:59
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68
Konya-Karaman arası 40 dakikaya inecek / 30.04.21
Sabah
00:02:03
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69
13.3 milyon vatandaşa zamlı ödeme / 29.04.21
Sabah
00:03:46
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70
Kapanmanın adresi yazlıklar oldu / 29.04.21
Sabah
00:02:08
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71
Başkan Erdoğan talimat verdi! Dönüşüme yeni mahalleler eklendi / 29.04.21
Sabah
00:02:06
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72
2 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor: O sözleşmeler uzatılacak... / 28.04.21
Sabah
00:02:39
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73
AVM’lerde yeni dönem! 'Alınan karardan çok memnunuz' / 28.04.21
Sabah
00:02:51
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Yeni Çalma Listesi
74
Kripto para işi çiftliğe de sıçradı! / 27.04.21
Sabah
00:01:48
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75
İşte ülke ülke kripto para skandalı! Kripto para piyasalarına bomba gibi düşmüştü / 27.04.21
Sabah
00:01:48
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Yeni Çalma Listesi
76
Türkiye’de kripto para piyasasına sıkı denetim geliyor: Yasal olan ülkelerde ağır kurallar var / 26.04.21
Sabah
00:06:08
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77
İkinci el otomobillerde fiyat artacak mı? Çip krizinde endişelendiren gelişme / 26.04.21
Sabah
00:02:08
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78
Vebitcoin'de skandallar bitmiyor! Bir taşın altından daha HANIM AĞA çıktı! / 26.04.21
Sabah
00:01:26
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79
Kaçak yapıya ‘kimlikli’ önlem / 26.04.21
Sabah
00:01:54
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80
Vebitcoin skandalında akılalmaz detaylar: 2 yıl önce bakın ne yapmış... / 25.04.21
Sabah
00:02:35
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81
Hukukçular uyardı: Aracılara itibar etmeyin / 25.04.21
Sabah
00:02:22
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Yeni Çalma Listesi
82
Yeni yasa için düğmeye basıldı! Kapalı işyerleri kira ödemeyecek / 25.04.21
Sabah
00:02:21
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Yeni Çalma Listesi
83
Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi! Yüksek emekli maaşı almak için... / 25.04.21
Sabah
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
84
Vatandaşa müjde! Yağ fiyatları için harekete geçildi / 24.04.21
Sabah
00:02:22
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Yeni Çalma Listesi
85
Milyonlar kaybeden işadamları var / 24.04.21
Sabah
00:02:05
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Yeni Çalma Listesi
86
Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında / 24.04.21
Sabah
00:02:44
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Yeni Çalma Listesi
87
Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı / 23.04.21
Sabah
00:00:36
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Yeni Çalma Listesi
88
Kripto paralar çakıldı! Dalga dalga yayıldı: Bittorrent, Holo, Bitcoin, Dogecoin... / 23.04.21
Sabah
00:02:56
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Yeni Çalma Listesi
89
İlk LNG gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'ye geldi / 23.04.21
Sabah
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
90
Thodex vurgununda sonra gözler oraya çevrildi! Web sitesi gibi kripto borsası açan var / 23.04.21
Sabah
00:04:38
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Yeni Çalma Listesi
91
Thodex'te 400 bin mağdur! Bunlar da alt dolandırıcı / 23.04.21
Sabah
00:02:57
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Yeni Çalma Listesi
92
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: Dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor... / 22.04.21
Sabah
00:19:06
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Yeni Çalma Listesi
93
THODEX kripto para borsası vurgununda şok detaylar! CEO Faruk Fatih Özer'in nereye kaçtığı ortaya çıktı... / 22.04.21
Sabah
00:01:34
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94
Selçuk Bayraktar kritik tarihi açıkladı: Milli İnsansız Savaş Uçağı geliyor... / 22.04.21
Sabah
00:03:34
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95
Bakan Varank açıkladı! Yerli coronavirüs aşısında önemli gelişme / 22.04.21
Sabah
00:07:01
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96
THODEX kripto para borsası skandalında şok detay: THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer... / 22.04.21
Sabah
00:01:16
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97
Yunanistan’dan ‘Deli Dumrul’ vergisi / 22.04.21
Sabah
00:02:14
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98
Koronavirüs desteklerinde son dakika kararı: Başkan Erdoğan açıkladı... / 22.04.21
Sabah
00:04:36
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99
Rekor kıran ilk yerli ve milli gemisavar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet! 40 milyon dolarlık katkı sağlayacak / 21.04.21
Sabah
00:07:06
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100
Başkan Erdoğan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı / 21.04.21
Sabah
00:01:16
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101
THODEX'te neler oluyor? THODEX'ten tuhaf açıklama: Kripto para yatırımcıları tedirgin / 21.04.21
Sabah
00:03:06
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Yeni Çalma Listesi
102
KOSGEB ile Japonya arasında anlaşma! Firmalara dev destek geliyor... / 21.04.21
Sabah
00:01:34
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103
Bankalar emekliler için yarışa girdi / 21.04.21
Sabah
00:05:47
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Yeni Çalma Listesi
104
Teknoloji ve gıda sektörü mercek altında / 21.04.21
Sabah
00:02:47
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105
Efsane başkana hileli iflas davası / 21.04.21
Sabah
00:02:41
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106
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak... / 20.04.21
Sabah
00:01:25
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107
Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat... / 20.04.21
Sabah
00:01:03
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108
Bitcoin ve diğer kripto paralarda Hacimde sert negatif dalga / 20.04.21
Sabah
00:05:08
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109
TOKİ'den konutta indirim müjdesi: 200 bin TL'de 40 bin TL indirim / 20.04.21
Sabah
00:02:14
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Yeni Çalma Listesi
110
Ramazan alışverişinde esnafı unutma / 20.04.21
Sabah
00:05:41
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111
Çöp ve atıklar ekonomiye kazandırılıyor / 19.04.21
Sabah
00:01:34
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112
Türkiye'den dev enerji hamlesi: Ve yarın geliyor! Bir ilk olacak... / 19.04.21
Sabah
00:01:07
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Yeni Çalma Listesi
113
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak / 19.04.21
Sabah
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
114
Bakan Elvan 128 milyar dolar yalanına kanunla cevap verdi: Tüm işlemler yasal ve şeffaftır / 19.04.21
Sabah
00:01:54
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115
CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı / 19.04.21
Sabah
00:02:37
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116
Kripto paralarda Sert dalgalanma! Bitcoin başta.. / 19.04.21
Sabah
00:01:52
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Yeni Çalma Listesi
117
Türkiye'den karşı hamle geldi! Suudi ambargosu DTÖ’ye taşındı / 19.04.21
Sabah
00:02:44
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118
HAVELSAN geliştirdi: İlk kez orada kullanılacak! İşte özellikleri... / 18.04.21
Sabah
00:02:40
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119
Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar... / 18.04.21
Sabah
00:03:46
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120
Bakanlık harekete geçti! İşte Türkiye'nin yeni enerji hedefi / 18.04.21
Sabah
00:03:04
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121
İflas aşamasında şirket bütün olarak satılacak / 18.04.21
Sabah
00:02:40
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122
Gıdada taklit ve tağşişe 545 bin TL ceza / 17.04.21
Sabah
00:01:51
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123
İstanbul'da AVM kapanış saatleri belli oldu! AVM ve cadde mağazaları kaçta kapanacak? / 16.04.21
Sabah
00:00:45
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124
Milli teknoloji hamlesi hız kazandı! Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı! / 16.04.21
Sabah
00:02:53
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125
Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları / 16.04.21
Sabah
00:02:03
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126
Dostuna iftar sofrası kur / 16.04.21
Sabah
00:02:58
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127
Şehirden köye dönene büyük teşvik! Vergiden bile muaf olacaklar... / 16.04.21
Sabah
00:02:01
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128
CHP'nin dolar şovuna çarpıcı yanıt: Rezervler buharlaşmaz / 16.04.21
Sabah
00:02:46
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129
CHP ve İYİ Parti'nin '128 milyar dolar' yalanına çok sert cevap: Otel odasında yapılan IMF görüşmesinin ürünü / 15.04.21
Sabah
00:04:03
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130
Coinbase'ın halka arzı sonrası yatırımcıları ne bekliyor? Kripto paralar için yeni dönemin işareti / 15.04.21
Sabah
00:05:42
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131
Son dakika haberi! THY'den Rusya açıklaması: 1 Haziran'a kadar durduruldu / 15.04.21
Sabah
00:00:50
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132
Hükümetten çalışanlara 'Nisan - Mayıs' desteği / 15.04.21
Sabah
00:02:42
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133
Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza! / 14.04.21
Sabah
00:03:03
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134
Bakan Selçuk'tan müjde! Prim desteği verilecek / 14.04.21
Sabah
00:02:03
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135
Kuyumcular için yeni dönem resmen başladı! Uyulacak kurallar sıralandı / 14.04.21
Sabah
00:03:51
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136
Kentsel dönüşümü hızlandıracak yetki / 14.04.21
Sabah
00:00:46
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137
Rus turistin Türkiye isyanı / 14.04.21
Sabah
00:04:30
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138
Üniversitelilere 2.500 TL verilecek! İşte İŞ-KUR desteğinin detayları... / 13.04.21
Sabah
00:02:16
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139
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket! / 13.04.21
Sabah
00:03:00
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140
Bakan Karaismailoğlu'ndan metro hattı müjdesi! Tarih vererek duyurdu... / 12.04.21
Sabah
00:01:44
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141
Emekliye zamlı ikramiye! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak? / 12.04.21
Sabah
00:01:37
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142
Harris’in evi Türk milyarderin oluyor / 12.04.21
Sabah
00:01:47
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143
Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor / 12.04.21
Sabah
00:01:35
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144
Türkiye’nin kaybolan rezervi yok / 12.04.21
Sabah
00:03:53
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145
Yerli otoya yerli çip / 11.04.21
Sabah
00:06:11
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146
NFT çılgınlığı dünyayı sardı! Yarım milyar dolara dayandı! / 10.04.21
Sabah
00:02:43
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147
Emekliye müjde! Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu / 10.04.21
Sabah
00:04:14
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148
5 milyar liralık üretim ve ticaret üssü / 10.04.21
Sabah
00:03:26
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Yeni Çalma Listesi
149
Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu: Pinterest Türkiye'ye temsilci atadı / 09.04.21
Sabah
00:01:34
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150
Kod-29 düzenlemesinin detayları belli oldu! İşte yeni kodlar... / 09.04.21
Sabah
00:04:14
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151
Bakan Varank duyurdu: 1 milyon TL'ye kadar destek verilecek / 07.04.21
Sabah
00:04:23
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152
Facebook için bu kez BTK da devreye girdi / 07.04.21
Sabah
00:03:30
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153
İstanbul ve Çanakkele Boğazları'ndan geçen gemiler için yeni düzenleme / 07.04.21
Sabah
00:01:49
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154
İstanbul için pide fiyatı belli oldu! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? / 06.04.21
Sabah
00:00:44
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155
Emine Erdoğan'ın projesinde yeni aşamaya geçildi! / 06.04.21
Sabah
00:02:55
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156
İş dünyasından muhtıra girişimi tepkisi: İstikrarı hedef aldılar! / 06.04.21
Sabah
00:04:34
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157
Faiz yatırımın en büyük düşmanıdır / 06.04.21
Sabah
00:04:47
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158
‘Kazanacağım parayı eğitime harcayacağım’ / 06.04.21
Sabah
00:02:27
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159
Veri skandalı sonrası KVKK harekete geçti: Facebook'a flaş inceleme... / 05.04.21
Sabah
00:01:07
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160
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çok yakın bir zamanda... / 05.04.21
Sabah
00:06:07
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161
İstanbul'a müjde! Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy kesintisiz bağlanacak / 03.04.21
Sabah
00:05:12
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162
Türk bayrağı çekildi! 'Ertuğrul Gazi' geliyor / 03.04.21
Sabah
00:00:33
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163
Kredi kartı kullanan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Banka cezayı yedi / 03.04.21
Sabah
00:02:13
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164
Taksim'deki yeni AKM görücüye çıktı / 03.04.21
Sabah
00:03:07
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165
Akkuyu'da 4. ünite için geri sayım / 03.04.21
Sabah
00:01:29
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166
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Dolarizasyonun beli kırıldı / 02.04.21
Sabah
00:03:15
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167
Akkuyu NGS'de 4. ünite için ilk kazma vurulacak: Tarih belli oldu! / 02.04.21
Sabah
00:02:28
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168
Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti... / 02.04.21
Sabah
00:01:37
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169
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı / 02.04.21
Sabah
00:01:49
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170
Mercek altına alındı! Rekabeti ihlal edene ceza gelebilir / 01.04.21
Sabah
00:02:48
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171
Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor / 01.04.21
Sabah
00:03:50
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172
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda! / 01.04.21
Sabah
00:03:51
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173
1 milyon kardeş geliyor / 01.04.21
Sabah
00:03:24
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174
Bakanlık talimatı verdi! Bina yıkımında yeni dönem / 31.03.21
Sabah
00:03:12
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175
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma: Merakla beklenen savunma yapıldı / 30.03.21
Sabah
00:02:55
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176
Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun gözü zam toplantısında... / 30.03.21
Sabah
00:03:45
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177
Yerel para ile ticarette kritik adım: Türkiye'den önemli hamle / 30.03.21
Sabah
00:01:53
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178
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İBB 2 senedir yatıyor / 30.03.21
Sabah
00:03:10
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179
Yerel para ile ticaret ilerletilecek / 30.03.21
Sabah
00:00:43
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180
Hükümet düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor / 30.03.21
Sabah
00:02:35
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181
Hemen faiz indirilecek önyargısı doğru değil / 30.03.21
Sabah
00:03:20
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182
10 maddede erken emeklilik ve yüksek maaş / 30.03.21
Sabah
00:06:02
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183
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan flaş açıklamalar: Ters dolarizasyon mesajı... / 29.03.21
Sabah
00:06:15
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184
Kamuda 280 milyarlık KİT dönüşümü / 29.03.21
Sabah
00:03:43
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185
TOGG’da heyecanlandıran gelişme! o sınır aştı / 29.03.21
Sabah
00:01:11
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186
TOKİ'den 114 bin TL'ye ve 557 TL taksitle ev: İşte satıştaki projeler / 29.03.21
Sabah
00:01:24
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187
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor / 28.03.21
Sabah
00:00:41
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188
Özel okul ücret iadesi yapılabiliyor! İşte detaylar / 28.03.21
Sabah
00:03:50
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189
Çip krizi cep yakmaya başlıyor / 28.03.21
Sabah
00:03:29
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190
Uygulama platformlarına damga vurdu! İşte BİP'in dünyada indirilme sayısı... / 26.03.21
Sabah
00:02:26
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191
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması / 26.03.21
Sabah
00:02:41
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1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü / 26.03.21
Sabah
00:03:57
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193
Siparişlere yetişemedi yeni fabrika açıyor / 26.03.21
Sabah
00:02:28
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Otoparklarda yeni dönem / 26.03.21
Sabah
00:01:41
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195
Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor / 25.03.21
Sabah
00:03:50
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196
Dev kartellere karşı güç birliği / 25.03.21
Sabah
00:05:24
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197
Yat sezonu erken açıldı / 25.03.21
Sabah
00:02:23
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198
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara döviz ve altın çağrısı / 24.03.21
Sabah
00:04:45
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199
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 2023 Manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet / 23.03.21
Sabah
00:01:06
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200
İstihdam için işveren, işçi, hükümet el ele! Ortak çalışma grubu kuruldu / 23.03.21
Sabah
00:04:43
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201
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı / 22.03.21
Sabah
00:01:17
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202
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor / 22.03.21
Sabah
00:03:32
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203
133 mesleğe karşılıksız hibe desteği / 22.03.21
Sabah
00:04:24
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204
İşte yapay et gerçeği / 21.03.21
Sabah
00:05:16
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205
Merkez Bankası'nda Naci Ağbal - Şahap Kavcıoğlu değişimi ne anlama geliyor? / 20.03.21
Sabah
00:01:45
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206
Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme / 20.03.21
Sabah
00:02:36
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207
Bakan müjdeyi verdi! 'Taksitler faizsiz 6 ay ötelendi' / 19.03.21
Sabah
00:01:25
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208
Otellerde yeni dönem başlıyor! Yetişkine ayrı çocuğa ayrı olacak... / 19.03.21
Sabah
00:03:01
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209
O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok! / 19.03.21
Sabah
00:04:34
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210
Türkiye’nin Maldivleri’ne ziyaretçi sınırı / 19.03.21
Sabah
00:03:20
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211
Twitter da temsilci atıyor / 19.03.21
Sabah
00:01:50
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212
Karadeniz gazı için 10 kuyu açılacak / 19.03.21
Sabah
00:02:40
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213
Hazine’ye 1.2 milyarlık kaynak geliyor / 17.03.21
Sabah
00:02:15
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214
Kamuda taşıt saltanatına son verecek sistem / 17.03.21
Sabah
00:03:49
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215
Otomobilde taksit uygulamasının detayları belli oldu / 17.03.21
Sabah
00:03:07
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216
Milyonları ilgilendiren kredi sistemi: Başkan Erdoğan açıklamıştı! İşte detaylar... / 16.03.21
Sabah
00:03:26
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217
6 ayın en yüksek bütçe fazlası 23.2 milyar TL / 16.03.21
Sabah
00:04:33
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218
Son dakika haberleri: Türkiye'den yeni Libya hamlesi! Başvurular toplanmaya başlandı / 16.03.21
Sabah
00:01:28
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219
Akaryakıtta vergi kaçıran şirket kapatılacak / 15.03.21
Sabah
00:03:00
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220
Bakanlık harekete geçti! Evin büyüklüğüne göre otopark şartı / 15.03.21
Sabah
00:03:58
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221
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yatırımlarda nakit teşvik / 15.03.21
Sabah
00:01:56
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222
Ekonomide iş hayatına tarihi reform geliyor! Haftalık ve yıllık izin, tazminat... / 14.03.21
Sabah
00:02:41
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223
Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu / 14.03.21
Sabah
00:01:11
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224
Ekonomide reform rüzgârı / 14.03.21
Sabah
00:04:01
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225
1 milyon turizm çalışanı aşılanacak / 14.03.21
Sabah
00:04:30
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226
Paketten sigorta sektörüne 100 milyar çıktı / 14.03.21
Sabah
00:02:05
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227
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti kimler için geçerli olacak? / 14.03.21
Sabah
00:03:49
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Yeni Çalma Listesi
228
Yeni kredi paketi geliyor! Detaylar belli oldu: Kimler yararlanacak? / 13.03.21
Sabah
00:03:10
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Yeni Çalma Listesi
229
Ekonomide yol haritası açıkladı! 2021 reform yılı olacak / 13.03.21
Sabah
00:05:55
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230
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Yeni dönem başlıyor... / 12.03.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
231
Bakanlık harekete geçti! Vatandaşı kandıran sitelere çekidüzen / 12.03.21
Sabah
00:02:56
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232
Markalar sahile vurdu / 12.03.21
Sabah
00:02:52
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Akkuyu nükleer enerji santrali devlete de kazandıracak / 12.03.21
Sabah
00:04:45
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234
TÜBİTAK'tan uzay teknolojisi hamlesi! Anında tespit edilecek... / 11.03.21
Sabah
00:01:37
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Yeni Çalma Listesi
235
Uzaktan çalışma düzenlemesi: İşte evden çalışamayacak olanlar / 11.03.21
Sabah
00:03:24
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236
Vurgunun yeni adı: Kolajen / 11.03.21
Sabah
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
237
Türk Youtuber Amerika’da da vergi verecek / 11.03.21
Sabah
00:01:02
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238
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı: Kamuda dönem başlıyor! / 10.03.21
Sabah
00:03:15
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239
Ekonomide milyonlara nefes aldıran kritik kararlar! / 10.03.21
Sabah
00:03:49
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240
Vergi borcu olana lisans yok / 09.03.21
Sabah
00:03:13
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241
Akkuyu nükleer santralinde 3. reaktörün temeli atılıyor / 09.03.21
Sabah
00:01:48
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242
İşten çıkarma yasağında flaş gelişme! İşten çıkarma yasağı hakkındaki Resmi Gazete'de yayımlandı / 09.03.21
Sabah
00:01:20
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243
Türkiye'nin denizaltılarının 'Kalpleri' hazır: Kilit rol oynayacak! / 08.03.21
Sabah
00:04:42
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Bir 'Tık' ile paranızı hesaplarına geçiriyorlar: Dolandırıcıların 'SON DAKİKA' oyunu! / 08.03.21
Sabah
00:05:32
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Karadeniz'de gaz için hummalı çalışma / 08.03.21
Sabah
00:02:34
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Faizsiz konutta suistimale hapis cezası / 08.03.21
Sabah
00:01:40
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Bitcoin'de 1 milyonluk kayıp! / 08.03.21
Sabah
00:05:14
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248
Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı / 08.03.21
Sabah
00:02:03
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Son dakika haberi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Kısa çalışma ödeneği... / 07.03.21
Sabah
00:02:37
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250
Aman dikkat: Paranız yanmasın! Tespiti halinde siliniyor... / 07.03.21
Sabah
00:03:04
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251
Son dakika haberleri | Enerji sektöründe müthiş gelişme! İşte bu yıl devreye alınacak sistemler... / 07.03.21
Sabah
00:01:52
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Kritik virajda pozitif büyüme / 07.03.21
Sabah
00:04:05
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Kentsel dönüşüme devlet garantisi / 07.03.21
Sabah
00:04:42
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Döviz hesaplarında 2.1 milyar $ çözülme / 05.03.21
Sabah
00:01:16
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Turizmde sevindiren gelişme! Türkiye’ye giriş normalleşiyor / 05.03.21
Sabah
00:02:56
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Yetkili isim 'Kesinlikle tavsiye ederiz' diyerek açıkladı: İşte ikinci el otomobil piyasasında son durum... / 04.03.21
Sabah
00:01:32
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Türkiye'den ikinci Doğu Akdeniz hamlesi! Kartlar yeniden dağıtılacak... / 04.03.21
Sabah
00:01:47
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Piyasaları yakından ilgilendiriyor! Merkez Bankası'ndan flaş açıklama / 03.03.21
Sabah
00:00:45
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Site personelinden yarım milyonluk vurgun! Şoke eden dolandırıcılık ortaya çıktı... / 03.03.21
Sabah
00:04:41
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Kripto paralara regülasyon geliyor / 03.03.21
Sabah
00:01:05
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Şubatta çifte rekor / 03.03.21
Sabah
00:02:09
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Milyarlık normalleşme / 03.03.21
Sabah
00:04:08
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Kripto paralara radar! Kripto para piyasasını önümüzdeki dönemde neler bekliyor? / 02.03.21
Sabah
00:04:28
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İnternette yeni dönem! AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu / 02.03.21
Sabah
00:03:00
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Salgına rağmen büyüdük / 02.03.21
Sabah
00:05:13
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'Kripto para' piyasası mercek altında! MASAK bloke koydu hazine çalışma başlattı / 02.03.21
Sabah
00:01:44
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Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İstanbul'a İki yeni raylı sistem hattı geliyor... / 01.03.21
Sabah
00:05:17
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Dijital para vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı... / 01.03.21
Sabah
00:01:30
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Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak! Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor / 01.03.21
Sabah
00:03:31
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Hükümet düğmeye bastı başvurular başladı! İşte indirimli kentsel dönüşüm kredisinin detayları... / 01.03.21
Sabah
00:02:46
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Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı / 28.02.21
Sabah
00:05:58
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Ekonomi ve Hukuk reform paketinin detayları belli oldu: 81 ile kurulacak... / 27.02.21
Sabah
00:02:44
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Otoparkta ve kaldırımda erişim engeline geçit yok / 26.02.21
Sabah
00:01:36
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Elektrik faturaları hafifleyecek / 26.02.21
Sabah
00:00:48
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Yerli oto projesine dahil olacak / 25.02.21
Sabah
00:04:55
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İşte 93 milyar $'ın adresi / 24.02.21
Sabah
00:03:27
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İkamet ve çalışma iznine kolaylık / 24.02.21
Sabah
00:02:13
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Merkez Bankası’ndan 3 yılda rekor kâr 163 milyar TL / 24.02.21
Sabah
00:02:31
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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede geri sayım başladı / 23.02.21
Sabah
00:02:43
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Gıda ürünlerinde yeni dönem! Vatandaş kolaylıkla görüp okuyabilecek... / 23.02.21
Sabah
00:02:18
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Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar / 23.02.21
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00:02:12
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Beklenen haber geldi: Normalleşme müjdesi... / 23.02.21
Sabah
00:03:16
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İthal altına çekidüzen / 23.02.21
Sabah
00:02:09
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Türk havacılık tarihinde rekor / 23.02.21
Sabah
00:03:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan döviz rezervi açıklaması! / 22.02.21
Sabah
00:03:33
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Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı! 13 bin yeni personel alınacak / 22.02.21
Sabah
00:00:39
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Mantar gibi çoğaldı WhatsApp’a bile girdi / 22.02.21
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Tarımda 50 bin kişiye yeni isthdam / 21.02.21
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00:02:38
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Dijital göçün kazananı BİP oldu! Dünyanın 192 ülkesine ulaştı... / 20.02.21
Sabah
00:02:24
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İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma uzatıldı / 20.02.21
Sabah
00:03:01
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Otoparklara yeni düzenleme: 31 Mart'ta yürürlüğe girecek! İşte detaylar... / 20.02.21
Sabah
00:02:06
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'Pes' dedirten market hilesi! Vatandaşlar şikayet yağdırdı / 20.02.21
Sabah
00:04:07
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