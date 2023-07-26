Son dakika haberi...Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarını daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planları ele alındı. EKK sonrası yapılan açıklamada, Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa OVP ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır denildi.