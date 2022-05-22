Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu! / 22.05.22

Son dakika haberler: CHP’nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tokalaşmaması damgasını vurdu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş’ın tokalaşmadığı, Yavaş’ın ellerini bağladığı, yüzünü çevirip astığı anları gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Mansur’un yüzü resmen turşu satıyor” yorumunda bulundu. İmamoğlu ve Yavaş’ın tokalaşmama anı sosyal medyada da vatandaşlar tarafından çokça paylaşıldı. İşte o anlar: