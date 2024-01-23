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Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti / 23.01.24

Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti / 23.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti / 23.01.24

Sabah 00:52
02

Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul muradına erecek Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak / 23.01.24

Sabah 34:09
03

MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu / 23.01.24

Sabah 00:52
04

Yeni emekliler de refah payını alacak / 22.01.24

Sabah 00:54
05

CHP’li başkan ‘ihanete uğradım’ diyerek istifa etti / 22.01.24

Sabah 00:47
06

Rüşvet operasyonunda 8 tutuklama kararı / 22.01.24

Sabah 00:57
07

Alper ağabey bize örnek oldu / 22.01.24

Sabah 01:02
08

Elektrik faturasının 3’te 2’sini devlet ödüyor / 22.01.24

Sabah 01:17
09

MİT, Mossad’ı böyle avladı / 22.01.24

Sabah 01:44
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