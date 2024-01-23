Sosyal medya dışında farklı platformlarda da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen trol gruplarının varlığı pedofili ve İslam düşmanlığı ile gündeme gelen Ekşi Sözlük’ün açıklamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. İBB’ye yakın hesaplarla ilgili olarak Ekşi Sözlük, “Aynı IP adresinden Sözlüke giren ve birbirlerinin başlıklarına entryler girerek başlıkların görünürlüğünü arttırmaya çalışan hesaplar ‘Çoklu hesabın kötüye kullanımı’ sebebiyle kapatıldı” açıklaması yaptı. Bunun üzerine İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ve İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptıkları açıklamalarla adeta Ekşi Sözlük’teki trol hesap ağını kabul etti. İşte detaylar…