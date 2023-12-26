Sulh Ceza hakimlikleri tarafından birçok kez hakkında erişim engeli kararı verilen ve geçtiğimiz günlerde de pedofili skandalıyla gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesi, alan adı değişikliğiyle propaganda paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kuzey Irakta bölücü terör örgütü PKKnın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit olmasının ardından skandal paylaşımların yapılmasıyla yeniden erişim engeli kararı verilen platform, mahkeme kararlarını hiçe sayarak farklı isimler ve alan adı alarak paylaşım yapıyor. Ekşi sözlük bu tavrıyla yargıyla adeta dalga geçiyor.