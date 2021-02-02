Eksik diş tamamlama yöntemleri nelerdir?

Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu, eksik diş tamamlama yöntemlerinin neler olduğunu anlatıyor: ‘Hastanın muayenesi tamamlandıktan sonra eksik diş adedine bağlı olarak çeşitli tedaviler planlanmaktadır. Hastanın değerlendirmesi bittikten sonra implant, protez veya köprüler yapılabilir. Vida yerleştirilmesiyle diş protezi implant tedavisi yapılmakta, diş boşluğuna uygulanan köprü de eksik diş tamamlama yöntemleri arasındadır. Bunların haricinde hiç diş yoksa ya da kısmi diş varsa takılıp çıkartılabilen protezler yapılmaktadır’.