Kahramanmaraş depreminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçelinin de katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan Kahramanmaraşın Elbistan ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bu sırada açılan bir pankart ve atılan sloganlara Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Elbistan il olsun sloganlarına Bahçeli, Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. ifadeleriyle tepkisi gösterdi. Bahçelinin bu sözlerini sosyal medya trolleri ve Oda TV böyle çarpıttı.