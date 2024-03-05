CHPnin ‘kent uzlaşısı adı altında HDP/DEM ile yürüttüğü pazarlık belediye meclis üyeliği listelerine yansıdı. İstanbulun 10 ilçesinde, çoğu seçilebilir sıradaki 31 kontenjan HDP/DEMin belirlediği isimlere ayrıldı. Sancaktepede terör örgütü elebaşı Öcalan için pasta kesen YSP yöneticisi Elif Gül ve Beyoğlunda DEM PM üyesi Turabi Şen, CHP listelerinin ilk sırasında yer aldı. DEM Partinin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı…