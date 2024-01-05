Son dakika haberleri: İstanbulda yüz binlerin katıldığı Şehitlerimize Rahmet, Filistine Destek, İsraile Lanet mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek veren Fatih Altaylı, Eline Sağlık paylaşımı yapmıştı. Paylaşım ardına Fatih Altaylı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.