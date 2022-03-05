Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız / 05.03.22

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 10uncu gününe girdi. Savaş tüm yıkıcı etkisi ile sürerken, Rusyaya yönelik yaptırımlar da her geçen gün daha geniş bir sahaya yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusyanın haber ajansları Sputnik ve Russia Todaye sansür uygulanmaya başlanmıştı. İfade ve basın özgürlüğünün engellendiği gerekçesi ile birçok kişi duruma tepki gösterse de değişen bir şey olmadı. Avrupa ve ABDnin uyguladığı sansüre, Elon Muskın internet şirketi Starlinkin de katılması istendi. Muskın yanıtı ise hayli sert oldu. İşte son dakika haberinin detayları...