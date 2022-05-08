Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! "Güzelim diye ağzımdan vurdu" / 08.05.22

İstanbul Sarıyerde iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti. Ece Erdoğan, kıskançlık tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğanın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı. Erdoğanın Ondan daha güzel olduğum ve güzel giyindiğim için beni kıskandı öldürmek istedi beni darp etti dediği öne sürüldü. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sevtap Gülünbülbülü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.