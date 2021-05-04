Emekli temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? / 04.05.21

Türkiyedeki 13 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri geliyor. 1100er liralık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek olan emekliler için temmuz zammı da önemli konuların başında. Emekli vatandaşlar internet üzerinden emekli temmuz zammı ne kadar olacak? emekli maaşları ne kadar? sorgulamalarını yapıyor. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. İşte son dakika 2021 emekli temmuz zammı haberinin detayları...