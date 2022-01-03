Emeklik için yaşı bekleyen de kıdemini alır! Çalışana yüksek "kıdem tazminatı" formülü SABAH'ta / 03.01.22

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak. Yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılanlar da kıdemini alabiliyor. Kıdem tazminatını artırmanın birçok yolu bulunuyor. İşyerinden alınan gıda, yol, eğitim, yakacak, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı başta olmak üzer 20nin üzerindeki nakdi ve ayni yardım kıdem tazminatı hesabına katılıyor.