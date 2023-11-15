Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İstanbul’da lider eşleriyle Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, Hiçbir meşru siyasi ideoloji zulmü kapsamaz. Filistin’deki haksız işgal sona ermeli ve İsrail gasbettiği toprakları sahibine, Filistinlilere geri vermelidir. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde İsrail’in yıktığı okulları, parkları, hastaneleri yeniden inşa etmek üzere şimdiden bir fon kurulmalıdır dedi.