Emniyet'in başarısı bu raporda: FETÖ materyal incelemesinin yüzde 97'si tamamlandı / 03.04.22

Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı 2021 faaliyet raporu ile birlikte birimlerin başarısı bir kez daha tescillendi. Türk Emniyet Teşkilatı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerini bünyesinden ihraç etmesiyle birlikte tekrar öz kimliğine kavuşmasının ardından düzenlediği başarılı operasyon ve çalışmalarla vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlanmış oldu. Raporda, FETÖ soruşturmalarına ilişkin emniyet birimlerine gönderilen dijital materyal incelemesinin yüzde 97,23nin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca siber suçlar kapsamında 106 bin 808 sosyal medya hesabında çalışma yapılarak 46 bin hesap kullanıcısı tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele konusunda 15 soruşturma dosyası tamamlanarak 82 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.