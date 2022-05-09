Emniyetin Bozkurt raporuna SABAH ulaştı! Bozkurt sel felaketine bunlar neden olmuş / 09.05.22

Türkiye’nin en büyük sel felaketi Kastamonu Bozkurt İlçesi’nde yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi AKİ, 3 ay boyunca selin vurduğu Bozkurt’un adete röntgenini çekti. AKİ, gerekli kimliklendirme çalışmaları ve ortaya çıkan afetin boyutu ile ilgili raporlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. SABAH’ın ulaştığı raporda felaketin ilçeye neden bu kadar büyük bir darbe vurduğunu gözler önüne serdi. Alanında uzman 25 kişilik ekip Bozkurt’u selden öncesi ve sonrası şeklinde fotoğraflarken felaketinin yaşanmasına neden ise; Ezine Çayının yatağının daraltılması, aşırı yağış, dere yatağına konutların yapılması, çay yatağına yakın tomruk deposunun bulunması ve çay üzerinde bulunan köprülerin yanlış inşa edilmesi şeklinde sıraladı.