İstanbul Emniyeti, DEAŞa karşı telefon dinlemesi yaparken 5 İranlı istihbaratçının Özbekistandaki DEAŞ üyeleriyle kargo pazarlığı yaptığını öğrendi. Aylar süren teknik takip sonrası kargonun 8.5 milyon euro karşılığı teslim edileceği yer olduğu öğrenilen İstanbul Havalimanında operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Havalimanında gözaltına alınan kuryenin üzerinden 9 bin 952 kişilik DEAŞın yalnız kurt listesi çıktı. CIA, MI6, Mossad gibi istihbarat servislerinin yıllardır peşinde olduğu listenin İstanbul emniyeti tarafından ele geçirilmesi terörle mücadelede önemli bir başarı olarak görülüyor