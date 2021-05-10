Emre Belözoğlu'ndan altın dokunuş! 'Sahada konuşacağız' demişti... / 10.05.21

Son dakika... Süper Ligin 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı 90+6da bulduğu golle 2-1 kazanmayı bildi. Sarı-lacivertli ekibin müthiş bir geri dönüşle şampiyonluk yarışına tutunduğu müsabakaya damga vuran isim ise yaptığı değişikliklerle Emre Belözoğlu oldu. Karşılaşmanın 35. dakikasında Mert Hakanın yerine Gökhan Gönülü oyuna alarak maçın seyrini değiştirten genç teknik adam, son bölümdeki hamleleriyle de 3 puanı almayı bildi. İşte detaylar...