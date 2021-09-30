Emre Demir transferini SABAH Spor'a anlattı! "Barcelona'ya gideceğimi söylemediler" / 30.09.21

Sabah

Süper Lig tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe adını yazdıran Emre Demir, Barcelona'ya imza atarak kariyerinde çok büyük bir adım attı. Kayserispor'dan İspanyol devine giden süreci Sabah Spor'a anlatan genç yıldız, hangi takıma transfer olduğunu sözleşmeye imza attığı zaman öğrendiğini ifade etti. Kayserispor'un kendisini Youtube'dan keşfettiğini ifade eden 17 yaşındaki futbolcu, Barcelona'daki hedeflerini de anlattı.