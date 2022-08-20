Çatalcada ayçiçek tarlasında cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk29 cinayetinin şüpheliler olan eski ortağı Abdulhaluk B. ve onun kardeşi Abdulkadir B ile imam nikahlı eşi E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öztürkün öldürülmeden dakikalar önce bir arkadaşına katilinin aracının fotoğrafını çekip gönderdiği ortaya çıktı. Öte yandan ceset üzerinde yapılan incelemelerde Öztürkün pahalı saatinin, cüzdanının ve cep telefonun da kayıp olduğu öğrenildi.