En acı pişmanlık / 19.08.21

Sabah

Koronavirüsle mücadelede en etkili silah aşı. Ancak, aşı olmayı reddedenler bu katil virüse karşı aşısız savaşabileceklerini sanıyor.Korona aşısı olmayı reddeden ve bu nedenle katil virüsle savaşına yenilen Murat Özcan'ın vefatı, aşının önemine bir kez daha acı bir şekilde dikkat çekti. Nışantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Nijerya'da çalışan kardeşim dediği kuzeni Murat Özcan'ın aşı olmadığı için koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili yıkıldı.