Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmezden devraldı.Bayraktar, bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, 21 yılda birçok piyasa reformuyla, yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar, Enerjide Türkiye Yüzyılının altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı koyan önceki dönem Enerji Bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berat Albayrak ve Bakanımız Fatih Dönmeze teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.