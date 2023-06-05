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Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti / 05.06.23

Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti / 05.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti / 05.06.23

Sabah 01:41
02

Son yılların en kolay sınavı / 05.06.23

Sabah 02:40
03

Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay görevi Yılmaz'a devretti / 05.06.23

Sabah 02:33
04

CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık... / 05.06.23

Sabah 01:13
05

Uzaktan ve kısmı çalışma imkânı artırılacak / 05.06.23

Sabah 02:32
06

AFAD’dan Ankara için sel uyarısı: Önemle hatırlatıyoruz! / 04.06.23

Sabah 01:24
07

Enflasyon ile mücadele güçlenecek! Bakan Bolat: Fahiş fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız / 04.06.23

Sabah 01:15
08

Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye'yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız / 04.06.23

Sabah 00:37
09

Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı! / 04.06.23

Sabah 01:01
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