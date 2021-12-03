Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete! / 03.12.21

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlığında yaşanan bayrak değişimi ile birlikte gözler ekonomide atılacak yeni adımlara çevrildi. Yeni dönemde özellikle bağımsız değişkenler kur ve faiz üzerinden yeni politikalar yürütülmeye devam edilecek. Kovid-19 küresel salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle sadece Türkiyede değil dünyada da yüksek enflasyona dikkat çeken AK Parti kaynakları, Şu anda faizleri yükselterek enflasyonun baskılamak bir çözüm yolu olarak görülmüyor. Tedarik zinciri bozulduğu için enflasyonda yaşanan artış biz faizleri yükseltsek de düşmeyecek. Bu kadar çok yönlü değişken veri altında yapılacak en doğru iş üretimi, ihracatı, istihdamı artıracak faizi politikalarının olması değerlendirmesinde bulundu.