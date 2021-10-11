Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve fatura indirimleri / 11.10.21

Sabah

Son dakika haberler: Emekliler, çalışanlar, anneler, babalar, ve 7'den 77'ye tüm vatandaşlar için sosyal haklar ve ekonomiye ilişkin birçok ayrıntı ve merak edilen sorular SABAH farkıyla cevap bulmaya devam ediyor. Engelli çalışanlar, sigortalıyken çalışma gücünde kayıp yaşayanlar erken emekli olabilir. Engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik hakkı bulunuyor. İşte emeklilik ve annelerin ödenekleriyle ilgili önemli detaylar ve merak edilen soruların cevapları