Engellileri ötekileştirmeyen bir başkanımızın olması ayrıcalık / 01.12.21

Görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt ve Tuana Şahin önüne çıkan engellerine rağmen hayallerinin peşinden koşuyor. Ayşe Begüm ve Tuana 28 Kasımda AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından İzmirde düzenlenen Engelleri Birlikte Aştık programına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle kazanan ve derece ile mezun olup şimdi aynı üniversitede yüksek lisans yapan Ayşe Begüm, Başkan Erdoğana engellilerin de hâkim ve savcı olması konusunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı ile düet yapan Tuana Şahin Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirtti. Tuana onunla birlikte türkü söylediği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde başarıya koşan iki başarılı kız akademisyenlik hayallerini ve yaşadıklarını SABAHa anlattı.